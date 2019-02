%%%McDonald's startet mit Agentur-Trio den Oster-Countdown%%%

Bis Ostern sind es zwar noch gut zwei Monate, doch McDonald's läuft sich schonmal warm: Vom 21. Februar bis 24. März läuft der Oster-Countdown der Fast-Food-Kette. Die Gäste erwartet jeden Tag ein Angebot in Form von Coupons, die in derMcDonald's App heruntergeladen werden können. Testimonial für den McDonald's Oster-Countdown in diesem Jahr ist Musiker und DSDS-Juror Pietro Lombardi.



Eine weitere Aktion ist der als Big Mac-Osterei gestaltete Heißluftballon, der im Aktionszeitraum am Himmel über Deutschland zu sehen sein wird. Wer diesen Ballon entdeckt und ein Foto davon mit dem Hashtag #EiSeeABigMac auf den eigenen Social Media-Kanälen hoch lädt, kann eine Ballonfahrt gewinnen.



Die Kampagne wurde nach Unternehmensangaben in Zusammenarbeit der Abteilungen Marketing und Corporate Affairs umgesetzt. Auf Agenturseite zeichnen Leo's Thjnk Tank (LTT) und Salt Works, beide München, sowie Fuse, Hamburg, verantwortlich. LTT plante die Marketingmaßnahmen, von Salt Works stammt die Kampagne rund um den Heißluftballon. Fuse zeichnet für die Influencer-Aktivierung verantwortlich.