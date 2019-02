%%%Kammann Rossi und drp holen zusammen Neugeschäft bei Continental%%%

Die im November letzten Jahres gegründete Allianz zwischen der Kölner Content Marketing-Agentur Kammann Rossi und der Londoner Kommunikationsagentur drp trägt Früchte: In einem zweistufigen Pitch der Continental AG, Hannover, gewannen die beiden strategischen Partner den Gesamtetat für das Kommunikationsprojekt '2025 AD' - eine crossmedial angelegte Community, in der sich Unternehmen und private Personen rund um das Thema autonomes Fahren informieren und austauschen können.

'2025 AD' beleuchtet das Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven und führt den Dialog auf verschiedenen Kommunikationsplattformen wie der Webseite 2025ad.com und auf diversen sozialen Medien darunter auch in einem Communitybereich auf Facebook. Erste Ergebnisse dieser Zusammenarbeit, wie zum Beispiel die Infomotion „How automated driving can make our roads safer.“ sind bereits online.





Kammann Rossi und drp hatten im vergangenen Herbst eine weitreichende Zusammenarbeit bei europaweiten Kundenprojekten vereinbart. Zu den Kunden der beiden Agenturen gehören Bosch, Clariant, Jaguar Land Rover, Germany Trade and Invest und die Lloyds Banking Group. Mehr zur strategischen Partnerschaft bei cp-monitor.de