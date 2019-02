%%%Truffle Bay und The Hamptons Bay bringen neue BVG-Marke Jelbi an den Start%%%



Nachhaltige Mobilität mit Berliner Schnauze: Jelbi will urbane, designorientierte Zielgruppen ansprechen (Foto: BVG)

Mit einem neuen Mobilitätsangebot, das verschiedene private Sharing-Dienstleister mit dem öffentlichen Nahverkehr verbindet, wollen die Berliner Verkehrsbetriebe Hauptstadtbewohner motivieren, vom eigenen Auto auf nachhaltigere Verkehrsmittel umzusteigen. Für den Sommer ist der Launch einer App geplant, mit der Jelbi zum "digitalen Mobilitätslotsen in der deutschen Hauptstadt" werden soll. Dafür hat die Münchner Kommunikationsberatung Truffle Bay zusammen mit ihrer Design-Schwester The Hamptons Bay eine Markenidentität entwickelt, die nahbar und sympathisch wirkt: "Jelbi" lautet der Name des Konzepts - eine Referenz mit Berliner Schnauze auf das "Jelb" - die Hausfarbe der BVG.

Jelbi soll die gesamte Bevölkerung ansprechen, im Fokus stehen aber urbane, design- und markenaffine Zielgruppen. Das zentrale Versprechen lautet 'Einfach besser unterwegs'. Das Designkonzept visualisiert die individuellen Wege, die durch die vielfältigen Verkehrswege und Schnittstellen in Berlin entstehen. Durch die neuartige Kombination dieser Formen entsteht ein eigenständiges Muster – das sogenannte 'Jelbi-Pattern'. Es spielt mit markanten Punkten des Stadtbildes und kann in allen Kanälen bzw. Brand Touch eingesetzt werden.

In das sogenannte Jelbi Pattern können auch markante Spots der Stadt integriert werden (Foto: BVG)

Truffle Bay Management Consulting und The Hamptons Bay Design Company arbeiten mit einem knapp 20-köpfigen Team für Marken wie Bilfinger, EnBW, die Hoffmann Group, Körber, Melitta, A. Lange & Söhne, die Tank & Rast Gruppe und Vonovia.

Seit Jahresbeginn ist bei The Hamptons Bay ein neuer Kreativchef an Bord: Sebastian Becker kam von Martin et Karczinski und führt das Team der Agentur als Head of Design (mehr dazu).