Publicis Pixelpark entwickelt neue Markenkampagne für VISA



(Screenshot: Visa.de)

Eigentlich wird die Werbung für Visa in Europa von Saatchi + Saatchi in London gemacht. Nun bringt Merle Meier-Holsten, seit Juli vergangenen Jahres neu als Head of Marketing Central Europe bei Visa an Bord, erstmals seit Jahren wieder eine in Deutschland entwickelte Markenkampagne an den Start. Entwickelt wurde sie von Publicis Pixelpark - das Hamburger Kreativteam verantwortet seit Jahren auch alle Adaptionen der internationalen Kampagnen für den deutschen Markt.

Los geht´s noch im Februar mit einer Teaser-Aktion: Für die Produktion der Kampagnen-Spots, die ab Mai im deutschen Fernsehen zu sehen sind, werden im Rahmen eines Gewinnspiels drei Statisten-Rollen in den Spots an Visa-Karteninhaber vergeben. Die Gewinner bekommen dabei einen exklusiven Blick hinter die Kulissen eines professionellen Werbedrehs und werden zwei Tage am und abseits des Sets rundum versorgt. Das Gewinnspiel wird über eine Kooperation mit Media Impact und der 'Bild'-Zeitung, Cut-Ins im TV und Social-Media-Anzeigen beworben. Unter anderem wird die 'Bild'-Homepage 24 Stunden lang in der Visa-Hausfarbe blau erstrahlen und nur Werbung von Visa anzeigen.

"Das Gewinnspiel um die Rolle im TV-Spot ist der Auftakt zur größten Visa Markenkampagne in Deutschland seit den frühen neunziger Jahren", kündigt Meier-Holsten an. Media-Agentur ist Starcom Germany mit Sitz in Berlin, für Event und Gewinnspiel zeichnet D&K Brand Activation, Hamburg, verantwortlich. Public Relations betreut adel & link in Frankfurt.



Merle Anika Meier-Holsten wechselte im vergangenen Juli nach 18 Jahren bei Mondelez zu Visa. Für den FMCG-Konzern, bei dem sie u.a. die Marke Milka betreut hatte, war sie zuletzt als Assistant Director Regional Marketing, Equity & Innovation Asia/Pacific/Middle East & Africa in Singapur tätig.