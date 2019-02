%%%Heimat, Serviceplan, Redroses und Pfadfinder Kommunikation holen Gold beim 'Spot des Jahres 2018'%%%



Drei Healthcare-Spots wurden von der Jury mit Gold ausgezeichnet (Fotos: Hexal, TePe, Felix Burda Stiftung)

'Ausreden können tödlich sein' lautet die mahnende Botschaft, mit der die Agentur Heimat im Auftrag der Felix Burda Stiftung für regelmäßige Darmkrebsvorsorge wirbt - und mit emotionalen Bildern die Expertenjury des Kreativ-Wettbewerbs 'Spot des Jahres 2018' von HealthCare Marketing überzeugt hat. Der TVC von Heimat ist einer von drei Gold-Gewinnern, die von den 60 Juroren ausgezeichnet wurden. Ebenfalls die höchste Auszeichnung holte Serviceplan mit dem Health & Life mit dem Spot 'MomentaHexal - Eine Welt ohne Heuschnupfen' für das Pharmaunternehmen aus Holzkirchen, sowie die beiden Hamburger Agenturen Redroses Communications und Pfadfinder Kommunikation, die unter dem Motto 'Mut zur Lücke– Gut zur Lücke ' Schauspieler Jürgen Vogel für den Mundhygiene-Spezialist TePe vor die Kamera holten.

Zudem vergab die Jury fünf Silber- und sechs Bronze-Auszeichnungen. Alle Gewinner im Überblick

"Unser neuer Wettbewerb zum Einsatz von Bewegtbild-Kommunikation in der Healthcare-Branche ist ausgesprochen gut angenommen worden. Das zeigt, dass parallel zur nach wie vor wichtigen Print-Kommunikation immer mehr und öfter per Bewegtbild mit Ärzten, Apothekern, Patienten und Endverbraucher kommuniziert wird", erklärt Peter Strahlendorf, Verleger, Herausgeber und Chefredakteur von 'Healthcare Marketing' und 'new business'. Die nun ausgezeichneten 'Spots des Jahres' werden in einem Sonderheft von HealthCare Marketing präsentiert. Zur Heftbestellung

Der Startschuss für die monatliche Wahl des 'Spot des Monats' fiel im Januar 2018. Seit dem Debüt wurden in den vergangenen Monaten 120 Filme eingereicht, davon erreichten insgesamt 55 Medaillen-Status.