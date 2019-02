%%%Employer Branding: ressourcenmangel und Zeit Verlag gründen neue Beratung%%%



v.l.: Alexander Brincker (COO ressourcenmangel), Rotraud Diwan (Geschäftsführerin Hi!) und Matthias Weidling (Leiter Vermarktung beim Zeit Verlag) stehen dem Joint Venture vor (Foto: Marc Hohner)

Die Agenturgruppe ressourcenmangel (Hirschen Group) und der Zeit Verlag bringen eine neue Strategieberatung im Bereich Employer Branding an den Start: Die frisch gegründete Hi! Employer Strategies GmbH mit Sitz in Hamburg und Berlin will Arbeitgebermarken für die Zukunft profilieren und ein Angebot etablieren, "das dem steigenden Veränderungsdruck auf Unternehmen, ihre Märkte und Zielgruppen gerecht wird". Dabei verfolgt sie einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der Kompetenz in Markenkommunikation, HR und Transformation vereint. Die Geschäftsführung übernimmt Rotraud Diwan, 50, die ihre Erfahrungen im internationalen Employer-Branding-Umfeld, unter anderem bei TMP Worldwide, in die Strategieberatung einbringt.

Hi! kombiniert Instrumente und Methoden aus Markenführung, Organisationsdesign und Change Management. Konkret geht es um Positionierungen, um interne und externe Markenaktivierung und eine zielgruppengerechte Digitalstrategie – aber auch um ein zukunftsfähiges Rollenverständnis für Personaler im Unternehmen, um Führungs- und Unternehmenskultur sowie Technologie.

Matthias Weidling, Verlagsleiter Vermarktung des Hamburger Zeit Verlags, erklärt zu dem Joint Venture: "Employer Branding und Recruiting gehören zu den Kernkompetenzen der Zeit Verlagsgruppe: Durch neue Mediaumfelder, Veranstaltungen, Stellenmarktinnovationen oder unser Weiterbildungsangebot sind wir in diesem Bereich in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Hi! Employer Strategies bietet nun eine optimale Erweiterung dieses Portfolios. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden durch die gemeinsame Expertise von ressourcenmangel und Zeit Verlag künftig noch umfassender beraten zu können." Zu den Referenzkunden der Agentur ressourcenmangel gehören unter anderem die Bayerischen Jugendherbergen, die Berliner Senatskanzlei, das Bundesjustizministerium, das Bundesarbeitsministerium, der DAAD und Hamburg Energie.

Und Alexander Brincker, COO ressourcenmangel, ergänzt: "Mit Hi! schaffen wir ein exzellentes Beratungsangebot für starke Arbeitgebermarken in der digitalen Welt. Für ressourcenmangel als digital und kreativ getriebene Agentur ist dies die ideale Ergänzung. Wir freuen uns total, dass wir mit Rotraud Diwan eine so profilierte Fachfrau gewinnen konnten und dem Markt mit Hi! einen wichtigen Impuls geben werden."

Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.