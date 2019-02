%%%Seat und C14-torce geben für den neuen Tarraco Gas%%%

Unter dem Slogan 'Why not now?' startet Seat eine breit angelegte Kampagne zur Einführung des neuen Seat Tarraco. Das Modell kommt am 23. Februar in den Handel. Die Kommunikation stammt von C14-torce, der Customized Agency für Seat. Im Zentrum der Maßnahmen stehen TV-Spots. Sie werden durch Digital- und Radiokommunikation sowie Außenwerbung in 15 deutschen Städten ergänzt. Neben Deutschland wird die Kampagne auch in weiteren Ländern gestartet.



C14-torce wurde 2016 für Seat aufgebaut. Von Barcelona aus betreut die DDB-Tochter zehn internationale Märkte. Als CCO steht Amir Kassaei der Agentur vor. Seinen Posten an der Spitze der DDB Group hatte der Top-Kreative im Januar geräumt. (Mehr dazu hier)