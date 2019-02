%%%Aus Heimat Hamburg wird TBWA\Hamburg%%%

Das Auf- und Umräumen bei den Networks geht weiter: Die TBWA-Gruppe firmiert die Hamburger Dependance ihrer Agenturmarke Heimat (Hauptsitz: Berlin) um. Unter dem neuen Namen TBWA\Hamburg – The Disruption Company soll das Führungsduo Mathias Stiller und Ina Neumann ein neues Modell kollaborativer Zusammenarbeit mit den anderen Standort-Töchtern sowie mit spezialisierten Kompetenzmarken der TBWA Group etablieren.

Zum "Creative Collective" in der Hansestadt gehören die Umsetzungsagentur eg+, TBWA\WorldHealth, die auf Retail-Strategy ausgerichtete Agentur Integer sowie die Omnicom Experiential Group und die B2B-Agentur RTS Rieger Team – letztere beide sind nicht mit eigenen Büros in Hamburg vertreten, ihre jeweilige Expertise soll aber über speziell geschulte Mitarbeiter der anderen Mitglieder auch in personae vor Ort repräsentiert werden.

"Wir möchten am Standort Hamburg einen Ansatz von Customised-Teams verfolgen, immer wieder neu an die jeweiligen Projektziele angepasst und aus den spezifischen Kompetenzen der gesamten Gruppe erweitert", erläutert Tobias Jung, CEO der TBWA\ Group Germany, das Konzept. Seine Umsetzung vorantreiben soll ein Management Board, dem neben Neumann und Stiller auch Raphael Stix von Integer und Regina Paetel von TBWA WorldHealth angehören.

Das kollaborative Modell wird in konkreten Kundenprojekten schon jetzt praktiziert – beispielsweise beim Vitaminhersteller Centrum: Den Pitch der Pfitzer-Tochter hatten Heimat Hamburg und TBWA\WorldHealth gemeinsam bestritten (und gewonnen), operativ liegen jetzt etwa 70 Prozent der Aufgaben bei den Medizin-Experten und 30 Prozent bei Heimat bzw. der neuen TBWA\Hamburg.

Weitere Kunden des neuen rund 75-köpfigen Kreativkollektivs sind beispielsweise die Start-ups Mackinac und Laterpay, die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Stadt Hamburg, Café Royal, Takko und die Bitburger Brauerei.