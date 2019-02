%%%Retail: Neuer Leitfaden zeigt, wie man Kunden mit 'Mobile-to-store'-Kampagnen in die Läden lockt%%%

Der stationäre Einzelhandel sucht nach Wegen, sich gegenüber der wachsenden E-Commerce-Konkurrenz zu behaupten. Wie Händler ihre Kundenfrequenz mit digitalen Mobile-to-Store-Kampagnen erhöhen können, um den Umsatz zu steigern, zeigt ein neuer Leitfaden der Fokusgruppe Mobile des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und der Mobile Marketing Association Germany (MMAG). "Mobile Kampagnen, die durch den aktuellen Standort und die damit zusammenhängende passende Botschaft eine starke Relevanz erzeugen, können ein wirksames Mittel sein, um Menschen in stationäre Geschäfte zu leiten", sagt Mark Wächter, Vorsitzender der BVDW-Fokusgruppe.

Auf 34Seiten erklärt 'Mobile to Store' die Möglichkeiten der Standortbestimmung wie beispielsweise GPS, Wifi-Triangulation oder Beacons und zeigt sowie Messemethoden zur Erfolgsmessung (Footfall-Messung, Geo-Experimente und weitere). "Die Publikation soll Entscheidern und Marketingverantwortlichen in Unternehmen mit Einzelhandelsgeschäften und in der Gastronomie einen Überblick über Strategien und Technologien zur Aktivierung des Smartphone-Nutzers geben, sie inspirieren und ihnen anhand von Best-Practices Handlungsempfehlungen geben", so Daniel Rieber, Country Director der MMAG Mobile Marketing Association Germany.

Der Leitfaden kann auf www.bvdw.org und auf www.mmaglobal.com heruntergeladen werden.