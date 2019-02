%%%Butter übernimmt Lead bei KFC%%%



Claudia Scaife (Management Supervisor), Reinhard Henke (Geschäftsführer Kreation) und Phillip Böndel (Geschäftsführer Beratung) betreuen den KFC-Etat (Foto: Butter)

Die Düsseldorfer Agentur Butter geht als Gewinner aus dem mehrstufigen Pitch bei Kentucky Fried Chicken Deutschland, ebenfalls Düsseldorf, hervor. Ab Juni dieses Jahres soll die neue Kampagne mit einem breiten Media-Mix starten.



Neben Böndel zeichnen bei Butter Claudia Scaife als Management Supervisor und Reinhard Henke als Geschäftsführer Kreation für den Etat verantwortlich. Linda Buchmüller, Head of Marketing, KFC Deutschland freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir sind bei Butter auf ein partnerschaftliches, extrem motiviertes Team gestoßen, das uns mit ihrer Kreation genauso begeistern konnte, wie mit der Kommunikationsstrategie. Genau so einen Partner brauchen wir, um die Marke KFC in Deutschland neu auszurichten."



Butter wurde 1995 von Werner Butter gegründet. Die inhabergeführte Agentur beschäftigt über 60 Mitarbeiter, die Kunden wie die SPD, Vitamalz, die Stadtwerke Düsseldorf, Jordan Capital und das Deutsche Weininstitut betreuen.