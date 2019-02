%%%Etatgewinn: Avantgarde inszeniert Fußball-Engagement von Volkswagen%%%

Im Pitch um den Experiential-Etat von Volkswagen konnte sich die Live-Marketing-Agentur Avantgarde durchsetzen: Die Münchner werden in den Jahren 2019 und 2020 standortübergreifend alle Fußball Live-Aktivierungen des Automobilkonzerns inklusive der UEFA und DFB Sponsorings organisieren.

„Unser Konzept rückt das grenzenlose Erleben von Mobilität in den Mittelpunkt", erklärt Avantgarde-Geschäftsführer Guido Emmerich. Im Zentrum steht ein individualisiertes Fußball-Item unter dem Motto 'Key to Mobility', das Zugang zu diversen Mobilitätsservices und Erlebnissen verschafft.

Der Auftrag umfasst Fußballspiele in verschiedenen Wettbewerben wie beispielsweise dem DFB Pokal, den European Qualifiers oder der UEFA U21. Startschuss für die Zusammenarbeit ist das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am 20. März 2019 in Wolfsburg. Höhepunkt wird die Europameisterschaft 2020 sein: Während des gesamten Turniers finden in den Fan-Zones der zwölf Host Citys sowie an den Stadien Volkswagen Aktivierungen statt.

Avantgarde arbeitet nicht zum ersten Mal für Volkswagen: 2014 realisierte Emmerichs Team bei den Olympischen Spielen in Sotschi für Volkswagen den 'Living Medal Count'. Andere Kunden aus der Automobilwirtschaft sind Mercedes-Benz, Porsche, Mazda und Audi.

Weltweit beschäftigt die Agentur an zehn Standorten in sieben Ländern 500 Mitarbeiter.