%%%Adidas ist die 'Beste Deutsche Unternehmensmarke International'%%%



Die Gewinner der Best Brands (v.l.n.r.): Benjamin Franke (Marketing Director Pernod Ricard Deutschland GmbH), Florian Böhme (Amazon.de), Florian Haller (CEO Serviceplan Gruppe), Julia Goldin (Chief Marketing Officer LEGO Systems A/S), Eric Liedtke (Vorstand Global Brands adidas AG World of Sports) (Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke fuer Best Brands)

Seit 2004 verleihen die Münchner Agentur Serviceplan und die GfK die Best Brands Awards – so auch gestern im Rahmen einer feierlichen Gala im Bayerischen Hof. Durch den Abend führte Moderator Klaas Heufer-Umlauf, als Keynote-Speaker war Politiker und Unternehmensberater José Manuel Barroso geladen. Die Gewinner: Der dänische Spielzeughersteller Lego ist 'Beste Produktmarke', der Aperitif Lillet 'Beste Wachstumsmarke'. Der Online-Versand-Gigant Amazon gewinnt in der Sonderkategorie 'Best Digital Life Brand'.



Seit 2012 befragt die GfK zudem nicht nur die deutschen Konsumenten, sondern auch Verbraucher in Frankreich, den USA, Brasilien und China. So wird die 'Beste Deutsche Unternehmensmarke International' ermittelt. Mit diesem Titel darf sich in diesem Jahr der Sportartikelhersteller Adidas schmücken. Zu dessen Erfolg dürfte die Fußball-WM 2018 in Russland maßgeblich beigetragen haben. Mehr zu den weiteren Marketing-Strategien der diesjährigen Gewinner lesen Interessierte in der nächsten Print-Ausgabe 9 von 'new business'. Zur Heftbestellung geht es hier.