%%%Bartenbach hebt Tadano Krane an Bord%%%

Die Mainzer Bartenbach begrüßt mit Tadano Ltd. einen internationalen Neukunden. Ab sofort verantworten die B2B-Spezialisten die Media-, Content- und PR-Maßnahmen für die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Takamatsu, Japan. Der Fokus des Mandats liegt auf PR- und Content-Aktivitäten für die Tochtergesellschaft Tadano Faun GmbH, die ihren Produktionsstandort in Pegnitz bei Nürnberg hat. Das Unternehmen entwickelt und produziert hydraulische Mobilkrane und Hebezeuge.



Bei Bartenbach zeichnet Vorstand Tobias Bartenbach verantwortlich, kundenseitig sind Uwe Renk, Marketing-Manager, und Matthias Schneider, Marketing-Redakteur, Ansprechpartner. Am Anfang der Zusammenarbeit steht die Neukonzeption der PR, gleichzeitig sollen Kooperationen mit Verlagen vertieft werden.



Die 1997 gegründete inhabergeführte Agentur Bartenbach ist auf B2B-Kommunikation in den Bereichen Healthcare, Finanzen, Energie, Industrie und Automotive spezialisiert. Zu den Referenzen zählen unter anderem Boehringer Ingelheim, Friesland Campina, Jaguar Land Rover, Messe Frankfurt, PwC Deutschland, Rheinhessen Marketing, Roche Diagnostics, R+V Versicherungsgruppe, Stadtwerke Karlsruhe und Visa Europe. Die Bartenbach Gruppe besteht aus der Bartenbach AG sowie dem Tochterunternehmen Bartenbach Werbemittel und beschäftigt rund 115 Mitarbeiter.