%%%TLGG und fritz-kola sensibilisieren für Obdachlose%%%

Heute schon das Essen mit dem Hashtag #foodporn bei Instagram gepostet oder das morgendliche Selfie mit #wokeuplikethis hochgeladen? Was für viele Menschen alltäglich ist, sieht für die rund eine Million Wohnungs- und Obdachloser in Deutschland ganz anders aus. Um dieses Thema in die Wohlfühlblase über die sozialen Medien in die Öffentlichkeit zu tragen und auch die jüngere Zielgruppe dafür zu sensibilisieren, interpretierten fritz-kola und die Berliner Agentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) typische Instagram-Hashtags neu.



Im Rahmen eines Takeovers des Instagram-Accounts von fritz-kola durch den Berliner Obdachlosen Pierre wurden Stories mit Hashtags wie #outfitoftheseason, #wokeuplikethis oder #foodporn gepostet. Dabei interpretierte Pierre die Hashtags neu - #wokeuplikethis zeigt beispielsweise seinen Schlafplatz unter einer Brücke. In einem ergänzenden Spot geben zudem drei Männer in der Berliner Stadtmission Einblicke in ihr Leben auf der Straße.



Die Aktion #nursoamrande läuft seit der zweiten Februar-Hälfte und umfasst auch Ad mit einem speziellen Targeting: Sie werden gezielt vor Lifestyle-Content geschaltet und konfrontieren die Fans von Bibis Beauty Palace bis hin zu Dagi Bee mit der Realität der Straße. Flankierend zu der Instagram-Aktivierung macht fritz-kola in den größten deutschen Städten auf digitalen OOH-Flächen an Bahnhöfen mit den Motiven auf die Aktion aufmerksam.



Für fritz-kola ist #nursoamrande kein einmaliges soziales Projekt. Das Hamburger Unternehmen hat sich die Themen Nachhaltigkeit und soziales Engagement auf die Fahnen geschrieben. So engagiert sich fritz-kola beispielsweise mit der Initiative 'Pfand gehört daneben' dafür, Menschen das Leben zu erleichtern, die am Existenzminimum leben.