%%%fischerAppelt läutet für KINDER die Eiszeit ein%%%

Angesichts der frühlingshaften Temperaturen kommt der neueste PR-Stunt von fischerAppelt für seinen Kunden Unilever gerade zur rechten Zeit: Für den Launch zweier neuer Eissorten unter der Ferrero-Marke KINDER haben die Kommunikationsstrategen in der Hamburger Innenstadt einen "Frozen Store" installiert, in dem man die KINDER Bueno Ice Cream Bar und das KINDER Joy Ice Cream in arktischem Ambiente probieren kann.

fischerAppelt zeichnet für die Kommunikation und Konzeption des Stores verantwortlich. Dazu gehören neben PR-, Out-of-Home- und Digital-Maßnahmen auch Influencer-Marketing und eine Pre-Opening-Party mit Prominenten. Die Mediaplanung läuft über Mindshare.

Mit dem multisensorischen Pop-up-Shop wolle man den Fans ein eiskaltes Vergnügen für alle Sinne bieten, erklärt Christiane Haasis, Vice President Refreshment – Ice Cream & Tea – DACH bei Unilever. Klimaschützern muss es dabei aber nicht kalt über den Rücken laufen: Rauhreif und Eiszapfen sind nur Kulisse, im Frozen Store wird lediglich das Eis selbst dauergekühlt.

„Physische Markenauftritte wie Pop-up Stores bieten die perfekten Plattformen, um nachhaltige Markenerlebnisse für Kunden und User zu schaffen", sagt Eugenia Lagemann, Geschäftsführerin fischerAppelt, relations. "Solche emotionalen Erlebnisse und der direkte Austausch mit dem Konsumenten fördern den Anteil von Earned Media im Mediamix und beeinflussen die Markenwahrnehmung langfristig positiv."

Der Frozen Store in den Hohen Bleichen ist vom 21. bis 23. Februar jeweils zwischen 11 Uhr und 20 Uhr geöffnet.