%%%We Do bringt den Gewerkschaftsbund für die Europawahl in Stellung%%%

Die Berliner Kommunikationsagentur We Do Communication gewinnt den Pitch des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), München, und setzt dessen bundesweite Kampagne im Europawahljahr 2019 um. Darin will der DBG für soziales, solidarisches und gerechtes Europa mit mehr Demokratie und Mitbestimmung werben. Zu den Aufgaben von We Do gehören die Strategie, Konzeption und Umsetzung der Maßnahmen. Die Agentur hatte 2018 bereits die Kampagne für die Betriebsratswahl für den DGB umgesetzt.

Nun sollen unter dem Claim 'Europa. Jetzt aber richtig!' unter anderem faire Arbeitsbedingungen, Gleichberechtigung, Klimaschutz und Weltoffenheit in der EU in den Fokus gerückt werden. In mehr als 60 deutschen Großstädten, darunter alle 16 Landeshauptstädte, werden Motiven auf mehreren hundert Großflächen zu sehen sein. Zudem ruft der Kampagnenspot 'Willst du, dass SIE über deine Zukunft entscheiden?' dazu auf, sich am 26. Mai an der Europawahl zu beteiligen. Ebenso sind Online-Maßnahmen in den sozialen Netzwerken geplant. Zu den weiteren Maßnahmen zählen Gebäudeverkleidungen, Riesenbanner, Plakate und Printmaterialien.

We Do-Geschäftsführerin Ina von Holly sagt: "Wir zeigen die Bedeutung von europapolitischen Entscheidungen, insbesondere für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Europapolitik betrifft jede und jeden direkt – umso wichtiger ist es, wählen zu gehen."