%%%Deutschland im globalen Kreativranking auf Platz 6%%%

Verliert die hiesige Werbebranche im internationalen Vergleich an Bedeutung? Im Kreativranking des britischen Marktforschungsunternehmens WARC, das Anfang 2019 den traditionsreichen Gunn Report abgelöst hat, konnte sich Deutschland nur noch auf Platz 6 der kreativsten Länder platzieren - nicht nur die die drei englischsprachigen Nationen USA, UK und Australien schnitten besser ab, auch Brasilien und Spanien überholten.

In die Top 100 der kreativsten Agenturen dagegen haben es wie im Vorjahr fünf deutsche Vertreter geschafft - wenn auch andere als im Vorjahr: Beste deutsche Agentur ist - wenig überraschend - Jung von Matt. Die Hamburger schaffen es mit 169 Punkten auf Platz 13 - deutlich hinter der Spitzengruppe, die angeführt wird von BBDO New York (403 Punkte), BBDO London (296 Punkte) und Adam&EveDDB London mit 291 Punkten. Auf Platz 23 folgt mit 118 Punkten Serviceplan, auf Platz 33 Grabarz & Partner mit 94 Punkten und auf den unteren Rängen der Berliner Standort von DDB (von WARC einzeln gewertet), Thjnk und das Düsseldorfer DDB Büro. Scholz & Friends, Heimat und Ogilvy sind 2018 nicht mehr in der Top 100 vertreten.

Omnicom behauptet Spitzenplatz

In das WARC-Ranking fließen die Ergebnisse von insgesamt 40 internationalen und nationalen Wettbewerben ein. Meist ausgezeichnete Kampagne ist 'Palao Pledge' von Havas Sydney für das 'Palau Legacy Project' - die Arbeit erreichte 250 Punkte und liegt mit deutlichem Abstand vor der Nummer zwei, '#Bloodnormal' von BBDO London für Bodyform/Libresse mit gerundet 200 Punkten. Drittstärkster Case ist 'Project Revoice' von BM Dentsu Sydney für The ALS Association (190 Punkte).

Bei der Auswertung auf Holding-Ebene führt wie schon im Vorjahr Omnicom die Spitzengruppe an. Mit 3.494 Punkten liegt die US-Gruppe deutlich vor WPP (2.206 Punkte) und Interpublic (2.010 Punkte). Publicis bringt es trotz Awardpause mit 833 Punkten auf den 4. Platz.