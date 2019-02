%%%gürtlerbachmann sorgt für Verkehrssicherheit in Hamburg %%%



Bekannte Hamburger Persönlichkeiten wie Olivia Jones (l.) und Uli Wickert machen sich in der neuen Verkehrssicherheitskampagene für einen achtsamen Umgang stark (Foto: Stadt Hamburg / gürtlerbachmann)

Die Stadt Hamburg und die ortsansässige Werbeagentur gürtlerbachmann rufen mit prominenter Unterstützung Hamburger Bürger zu mehr Achtsamkeit und Miteinander im Straßenverkehr auf. Mit dabei sind unter anderem Journalist Uli Wickert, Drag Queen Olivia Jones, NDR-Moderatorin Anke Harnack und Make-up-Artist Boris Entrup. Die Kampagne startet am 25. Februar und hat zum Ziel, das Miteinander der Hamburger Bürger im Straßenverkehr zu verbessern und darüber die Verkehrssicherheit zum Wohle aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Mit dem einprägsamen Keyvisual der Zahl acht, im Sinne von 'Acht geben', will die Kampagne Aufmerksamkeit erzeugen.

gürtlerbachmann zeichnet für die Konzeption und Umsetzung verantwortlich. Thomas Adrian, Landesbetrieb Verkehr, und Kirsten Pfaue, Hamburgs Radverkehrskoordinatorin, sind auf Seiten der Auftraggeber verantwortlich, auf Agenturseite sind dies Alexandra Poos und Janina Klein (Beratung), sowie Esther Lögers (Art-Direktion) und Ronny Janke (Text).

Außenwerbung und Social Media-Maßnahmen bilden den Schwerpunkt der ersten Kampagnenphase, flankiert von Anzeigenschaltungen, Verkehrsmittelwerbung, Funkwerbung sowie Guerilla-Maßnahmen in der Hansestadt. Zum Maßnahmenpaket zählt auch ein Aufruf an die Hamburger Bürger, die in vielfältigen Off- und Onlinekanälen aufgefordert werden, Vorschläge einzureichen, was jeder für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr beitragen kann.

Die aktive Bürgerbeteiligung in Phase zwei bildet das Herzstück der Kampagne. Hamburger können ihre Vorschläge über digitale und analoge Wege, zum Beispiel Teilnahmekarten, einreichen. Eine Jury, bestehend aus dem Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, prominenten und weniger prominenten Hamburger Bürgern wählt dann die 20 besten Vorschläge aus. Diese werden anschließend über Social Media und im Hörfunk auf NDR 90,3 zur Abstimmung gestellt. Ziel ist die Verdichtung auf acht goldene Regeln für das Miteinander der Hamburger im Straßenverkehr, die im Herbst 2019 in einem finalen Kampagnenflight über vielfältige Off- und Onlinekanäle kommuniziert werden.