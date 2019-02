%%%Saatchi & Saatchi setzt für BetWay auf´s Bauchgefühl %%%

Im umkämpften Glücksspielmarkt geht der britische Anbieter Win Technologies für seine Marke BetWay in die Offensive - Agenturpartner dabei ist Saatchi & Saatchi: Das zur Publicis Groupe gehörende Agenturnetzwerk hatte sich den Etat in einem internationalen Pitch gesichert. Die Kreativen in London und Düsseldorf haben eine umfangreiche Through-the-line-Kampagne unter dem Motto 'Hör auf Deinen Instinkt' entwickelt, in deren Zentrum das "personifizierte Bauchgefühl" steht - der sogenannte "Mister Instinkt", in Deutschland verkörpert vom Berliner Schauspieler Crisjan Zöllner. Saatchi & Saatchi Düsseldorf war an der strategischen Ausrichtung für den Markt Deutschland beteiligt, Group Creative Director Tobias Schelo hat die Casting-Auswahl begleitet und war auch beim Dreh in Bukarest vor Ort. Am Standort Düsseldorf verantworten ECD Alexander Reiss und Benjamin Müller-Grote, Executive Client Service Director, die Zusammenarbeit mit dem Kunden.

In Deutschland und Großbritannien sind die Spots bereits zu sehen, der Roll-out in weiteren Ländern folgt sukzessive. Bespielt werden neben TV auch die Kanäle Online – also Display-Banner – sowie Online Radio und Sponsoring. Daneben gibt es auch noch Bandenwerbung in Stadien.

BetWay ist nicht das einzige internationale Großprojekt der Düsseldorfer: Für Vorwerk hat das Kreativteam gerade einen große Launchkampagne für die neue Generation der Kobold-Staubsauger entwickelt, die nicht nur in Europa, sondern auch in China zum Einsatz kommt.