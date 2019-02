%%%Serviceplan und Reporter ohne Grenzen setzen ein Zeichen für die Pressefreiheit %%%

Serviceplan Campaign Hamburg hat für die NGO Reporter ohne Grenzen mit Deutschlandzentrale in Berlin eine Kampagne zur Pressefreiheit umgesetzt. Dafür wurden Schriftarten von insgesamt neun verbotenen Tageszeitungen rekonstruiert und als 'Fonts for Freedom' in den Umlauf gebracht.



Anschließend wurden diese Schriftarten bekannten deutschen Tageszeitungen zur Verfügung gestellt, darunter 'Süddeutsche Zeitung', 'Die Welt', die 'TAZ' und die 'Augsburger Allgemeine'. Sie gestalteten ihre Titel- und Medienseiten mit den Schriftarten. Auf diese Weise wollten die einzelnen Tageszeitungen die Pressefreiheit symbolhaft repräsentieren. Hintergrund ist die zunehmende Zensur von Medien und Festnahmen von Journalisten in Ländern mit autoritären Regimes.



Zudem können Unterstützer der Kampagne online ein persönliches Statement für die Pressefreiheit in einer der rekonstruierten Schriftarten verfassen oder für die Aktion spenden. Aus dem stetig wachsenden Archiv der Website können Interessierte zudem die Schriften herunterladen.