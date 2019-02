%%%Generationswechsel bei Heimat: Maik Richter und Matthias Storath übernehmen%%%

Heimat Berlin hat ein neues Führungsduo: Die beiden Geschäftsführer Maik Richter (Beratung) und Matthias Storath (Kreation) übernehmen die operative Führung der Agentur von den Gründern Guido Heffels und Matthias von Bechtolsheim, die sich aus dem aktiven Tagesgeschäft zurückziehen. Beide sind seit kurzem auch als Gesellschafter an der Agentur beteiligt, die zu 70 Prozent der Omnicom-Tochter TBWA gehört. Auch Strategiechef Andreas Mengele gibt den Stab ab; seine Nachfolge soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Richter kam 2010 zu Heimat. Zu seinen Agenturstationen gehören Jung von Matt, Scholz & Friends und Springer & Jacoby - aus dieser Zeit kennt er auch die Gründer von Heimat. Matthias Storath war 2014 nach einem vierjährigen Gastspiel bei Ogilvy zu Heimat zurückgekehrt - er hatte bereits von 2005 bis 2010 für die Berliner Kreativen gearbeitet.

"Mit Maik und Matthias haben wir die Agentur in den letzten Jahren sehr eng gemeinsam geführt, sie haben wesentlich zu deren hervorragender Entwicklung beigetragen und Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernommen. So ist es eine logische Konsequenz, ihrem wachsenden Gestaltungswillen jetzt zu entsprechen, indem wir beiden die erste Reihe überlassen", erklären die drei Gründer zur Stabübergabe. "Die beiden haben ganz einfach eine attraktive Perspektive verdient und die kann nicht darin bestehen, dass wir in jedem Thema mitquatschen." Jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen, den beiden "die volle und alleinige Verantwortung mit all ihren Huis und Hoppalas" zu übertragen.



Von Bechtolsheim, Heffels und Mengele wollen sich künftig übergeordnet um die Weiterentwicklung der Agenturmarken Heimat und TBWA kümmern. "Wir wollen neue Dinge und Konstellationen ausprobieren, Impulse geben und unsere Kraft gleichzeitig fokussierter einsetzen", so von Bechtolsheim. Ein Beispiel dafür sei die Produktlinie Share, die Heimat entwickelt hat. Ausgewählten Kunden wie Hornbach und der FDB werden die drei Gründer zudem auch weiter als direkte Ansprechpartner zur Verfügung stehen.