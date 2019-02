%%%Zum goldenen Hirschen und HanseMerkur gehen Hand in Hand weiter%%%

Die Hamburger Agentur Zum goldenen Hirschen und die ortsansässige HanseMerkur Versicherungsgruppe setzen ihre Zusammenarbeit fort. 2015 etablierten die Hirschen die Imagekampagne 'Hand in Hand ist HanseMerkur'. In der neuen Kampagne soll dieser Leitgedanke fortgeführt werden. Seit Anfang Februar laufen bereits mehrere TV-Spots. Weitere Maßnahmen wie Online-Werbemittel, Print, OOH, Social Media sowie die Präsenz auf Messen und Events sollen folgen.



Die Kernidee der Kampagne ist die Darstellung der Kausalkette zwischen der Problemstellung, der Leistung der HanseMerkur und ihrem Mehrwert für den Kunden. Visualisiert wird das Ganze über gezeichnete Kreise, die miteinander verbunden sind. Dabei werden Situationen aus dem Leben der Menschen gezeigt, in denen die HanseMerkur als verlässlicher Partner positioniert wird.



Henrik Stefani, Creative Director bei Zum goldenen Hirschen: "Wir haben einen modernen, ungewöhnlichen Look entwickelt, mit klaren Botschaften. Dabei befindet sich die HanseMerkur immer im Dialog mit dem Kunden. Wir holen die Menschen bei ihren Bedürfnissen ab und geben eine direkte Antwort."



Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing der HanseMerkur Krankenversicherung AG, ergänzt: "Mit dieser Kampagne, die auch unser neues Corporate Design einem breiten Publikum vorstellt, gehen wir noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden und den Mehrwert ein, die unserer Produkte und Services bieten. Daher werden wir auch einen breiteren Mediamix als in der Vergangenheit einsetzen."



Zum goldenen Hirschen unterhält in Hamburg zwei Büros – eines an der Alster und eines am Dammtorwall. In letzterem kümmert sich das Team um die beiden Geschäftsführer Jens Portmann (Beratung) und Axel Zimny (Kreation) um den Etat. Darüber hinaus sind die Hirschen in Berlin, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt sowie seit 2013 in Wien vertreten. Die zur Hirschen Group gehörende Agentur beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Weitere Kunden sind unter anderem Ferrero, Pernod Ricard, Axel Springer Verlag, RheinEnergie sowie das Bundesministerium für Wirtschaft.