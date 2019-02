%%%Mega: ressourcenmangel dekodiert Literaturklassiker für die Gen Z%%%

Wenn mit Marketingmaßnahmen junge Zielgruppen angesprochen werden sollen, ist der Grad zwischen cool und anbiedernd schmal. Souverän auf der richtigen Seite platziert hat das Stuttgarter Kreativteam von Ressourcenmangel eine neue Kampagne für den Stark Verlag aus Hallbergmoss: Der hat gerade seine Marke "Interpretationen" neu aufgelegt - ein Buchreihe inklusive App, die Schülern in hilft, die metaphorische Sprache von Literaturklassikern zu dekodieren. Ressourcenmangel hat nun genau dieser Funktion noch eine Umdrehung mehr gegeben und berühmte Zitate in die Jugendsprache übersetzt. Georg Büchners "Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht" wurde zu "Jeder Mensch ist lowkey Absturz", Hermann Hesses "Er will zwar Gott dienen, aber auch dem Rausche" zu "Damn! Bin ich wieder lash". Als Gestaltungsfläche dienen klassische Gemälde aus der Epoche des jeweiligen Zitats.

Die Kampagnenmotive werden über Instagram, Snapchat und Facebook sowie über Google- und Product Display Ads auf Amazon verbreitet. Für den Buchhandel wurden zudem Point-of-Sale-Pakete mit Werbemitteln wie Sitzwürfeln, Turnbeuteln, Wobblern und Schaufensterbeklebungen entwickelt.

"Die kreative Umsetzung ist ein echter Hingucker und schafft Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe", findet Peer Wiesner, Marketing & Sales Director im Stark Verlag. "Wir wollen den Spaß an großartiger Weltliteratur wecken und gleichzeitig Hilfestellung beim Lesen und Verstehen geben. Die Kampagne spiegelt diesen Ansatz genau wider. Die kommunikative Leitidee von ressourcenmangel hat uns von Anfang an überzeugt."







Auch die Zielgruppe der Lehrer wird mit speziellen FB-Postings angesprochen

Die Kampagne richtet sich nicht nur an Schüler, sondern auch an die pädagogischen Fachkräfte: Spezielle Lehrer-Postings auf Facebook und Display Ads auf Google zeigen die Wirkung der Interpretationshilfen bei Schülern. Dafür wurden alltägliche Aussagen der Jugendlichen in eine metaphorisch-lyrische Sprache übersetzt und in einer

modernen Bildwelt dargestellt.

"Wir mussten eine Kampagne entwickeln, die für Schüler und für Lehrer gleichermaßen ansprechend ist. Und sich zudem von der dichtgedrängten Konkurrenz abhebt", sagt Stefanie Reisdorf, die das Stuttgarter Büro von ressourcenmangel leitet. "Die Branche, das Produkt und auch die Arbeit für die Zielgruppen waren für uns nochmal etwas Neues."

Die ersten Ergebnisse der Kampagne seien positiv, heißt es aus der Agentur. Reisdorf: "Die Postings performen äußerst effektiv und Feedback aus dem Buchhandel ist durchweg positiv.“