%%%fischerAppelt gestaltet Kommunikation für ASB%%%

Der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB) mit Sitz in Köln erweitert seine Kernaufgabe Lebensrettung in diesem Jahr um das Thema Organspende. In einem mehrstufigen Pitch um die kommunikative Begleitung der Ergänzung setzte sich die Hamburger Agenturgruppe fischerAppelt durch.

"Wir haben uns zum Ziel gemacht, mehr Organspender in Deutschland zu gewinnen", kündigt Ulrich Bauch, Bundesgeschäftsführer Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V., an. Das Konzept von fischerAppelt habe durch eine klare Strategie, starke Kreativität und die konsequente digitale Ausrichtung der Kampagne überzeugt.

Der Auftrag umfasst die Bereiche klassische Werbung, Social Media, digitale Inhalte sowie Bewegtbild- und Content-Produktion. Starten soll die Kampagne im Frühsommer 2019.

Mirco Völker, Geschäftsführer fischerAppelt, play, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem ASB. Gemeinsam wollen wir das Bewusstsein stärken, dass durch mehr Organspenden mehr Leben gerettet werden können. Daher werden wir die Kreativ-Kampagne mit unserem gesamten Leistungsportfolio in Deutschland lancieren."