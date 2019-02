%%% Wunderman holt CRM-Etat bei Telefónica%%%

Pitcherfolg für Wunderman-CEO Joachim Bader und die neue Strategiechefin Larissa Pohl: In einem mehrstufigen Verfahren sicherte sich die Digitalagentur mit Hauptsitz in Frankfurt/M. den CRM-Etat der Telefónica-Marken o2 und BLAU. Wunderman folgt auf den bisherigen Etathalter Ogilvy - die Netzwerkschwester hatte das Mandat acht Jahre lang inne.

Hauptaufgabe ist die strategische, kreative und programmatische Weiterentwicklung des gesamten CRM-Bereichs. Daneben will der Telekommunikationskonzern mit Wunderman auch neue Ansätze zur Marketingautomatisierung vorantreiben. "Unsere CRM-Kommunikation muss Bestandskunden an die Marke o2 binden und gleichzeitig Cross- und Upsell-Potenziale haben", erläutert Sabine Kloos, Leiterin der Marketingkommunikation bei Telefónica Deutschland. "Wir haben eine Agentur gesucht, die uns bei der Transformation und Digitalisierung als starker Sparringpartner begleitet. Uns hat der datengetriebene und technologiebasierte Kommunikationsansatz von Wunderman überzeugt."

Der Auswahlprozess sei anspruchsvoll gewesen, gibt Larissa Pohl an. Er habe gezeigt, dass Telefónica das veränderte Kundenverhalten in der Digitalisierung versteht und sich der Transformation stellt. Die Ex-JvM-Vorstandsfrau, die im Oktober letzten Jahres als Chief Strategy Officer Central Europa bei Wunderman eingestiegen war, freut sich über den Etatgewinn - ebenso wie Bader. Der unterstreicht: "CRM wird zum entscheidenden Baustein der Customer Experience. Kreation, Daten, Insights und Technologie müssen Hand in Hand gehen, auf Kunden- wie auch Agenturseite. „CRM wird zum entscheidenden Baustein der Customer Experience. Kreation, Daten, Insights und Technologie müssen Hand in Hand, auf Kunden- wie auch Agenturseite. Wir freuen uns sehr, dass wir Telefónica bei dieser komplexen Aufgabe begleiten dürfen.“

Wunderman ist in Deutschland an den Standorten Frankfurt, München, Berlin und Köln vertreten. Auf der Kundenliste stehen Unternehmen wie Microsoft, Postfinance, Migros, Shell, Beiersdorf, Mazda, Bayer, PayPal und Samsung.