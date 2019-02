%%%BrawandRieken stellt sich mit Sascha Hanke neu auf%%%



Das neue Power-Duo bei BrawandRieken: Peter Brawand und Sascha Hanke(rechts) – Foto: BrawandRieken

Der Top-Kreative Sascha Hanke steigt als geschäftsführender Gesellschafter in die Hamburger BrawandRieken Werbeagentur ein. Damit stellt die 2010 gegründete Agentur die Weichen für die Zukunft. Der Mitgründer Torsten Rieken zieht es zurück und übergibt zum 1. April 2019 die Kreativ-GF an Sascha Hanke, Rieken bleibt der Agentur aber noch für längere Zeit als Partner erhalten.

Sascha Hanke kommt aus der unmittelbaren Nachbarschaft von der Agentur Kolle Rebbe, bei er sechs Jahre als Partner und Executive Creative Director aktiv war. Der vielfach dekorierte Hanke (u. a. 30 Cannes-Löwen) hat bei Kolle Rebbe auch maßgeblich dazu beigetragen, die Kunden o2/Telefonica sowie DPD an Land zu ziehen. Zu den von ihm betreuten Kunden gehören die Bundesagentur für Arbeit, Bahlsen und die LVM Versicherung.

Sascha Hanke zu seiner neuen Rolle als Geschäftsführender Gesellschafter und GF Kreation bei BrawandRieken:

"Während meines sechsmonatigen Sabbaticals nach Kolle Rebbe habe ich viele spannende Gespräche geführt und konnte in ganz unterschiedlichen Branchen wertvolle Einblicke gewinnen. Am Ende habe ich mich wieder für eine Agentur entschieden. Als ich Torsten und Peter kennenlernte, spürte ich gleich "Das ist es, das musst du machen". Ich glaube fest daran: Vertraue immer auf dein Herz. Unternehmerisch gestalten zu können und die Agentur auf die nächste Ebene zu bringen, lässt mein Herz schon jetzt höherschlagen.

Zumal der ganzheitliche Ansatz von BrawandRieken, über alle Disziplinen und Touchpoints hinweg begeisternde Markenerlebnisse zu schaffen, auch komplett meiner Idealvorstellung von integrierter Markenführung entspricht.

Ich freue mich, die Agentur mit einem so erfahrenen und gleichzeitig so sympathischen Partner an meiner Seite wie Peter und den vielen tollen, neuen Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln."

Torsten Rieken über seine weiteren Pläne:

"Zusammen mit Peter unsere eigene Agentur aufzubauen war sicherlich eine der spannendsten Zeiten meiner gesamten Karriere. Nach 33 Jahren in der Werbung und über 400 nationalen und internationalen Kreativpreisen, freue ich mich aber auch darauf, mehr Zeit für die Familie und mehr Freiraum für neue Herzensprojekte zu haben. Natürlich werde ich die Agentur weiterhin unterstützen."

Peter Brawand zu der neuen Ära von BrawandRieken:

"Ich danke Torsten von Herzen für über 10 fantastische Jahre, Partnerschaft und Freundschaft. Gleichzeitig freue ich mich aber auch, mit Sascha einen so ausgezeichneten Kreativen und neuen Partner an meiner Seite zu haben. Sascha ist mit seinem modernen, integrierten Anspruch an Ideen und Kommunikationslösungen genau der richtige Mensch, um unsere Agentur weiter zu formen und neue kreative Ausrufezeichen zu setzen.

Sascha und ich denken aber nicht nur in Bezug auf unser Agenturangebot und unsere kreativen Lösungen gleich. Wir haben auch dasselbe Verständnis einer von gegenseitiger Wertschätzung, Freiraum und Eigenverantwortung geprägten Agenturkultur. Abgerundet durch Saschas Wunsch nach einem unternehmerischen Engagement als Gesellschafter schwingen wir damit auf gleich drei Ebenen in absolutem Einklang.

Mit Sascha jetzt eine neue Ära von BrawandRieken einzuläuten und so auch sorgsam den Generationswechsel in der für uns bekannten unaufgeregten Art anzugehen, ist genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit."