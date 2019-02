%%%Best Friend und Landeszentrale für politische Bildung Thüringen umwerben Erstwähler%%%

"Was willst du eigentlich!?" – unter diesem Motto steht die Mobilisierungskampagne der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen zur Kommunalwahl, die am 26. Mai zeitgleich mit der Europawahl stattfindet. Für die Konzeption und Umsetzung zeichnet die Berliner Agentur Best Friend verantwortlich. Die Kampagne richtet sich vor allem an junge Erstwähler, da in Thüringen künftig alle Bürger ab 16 Jahren wahlberechtigt sind.



Im Fokus der Kampagne stehen die Kommunikation über Social Media-Kanäle sowie eine Website. Dort gibt es Infos zur Wahl, einen Fotogenerator für das eigene Kampagnenmotiv sowie Clips mit Testimonials. Großflächenplakate im Vorfeld der Wahl flankieren die Kommunikation im Internet.



Best Friend wurde 2011 von Dietrich Boelter und Benjamin Falch gegründet. Zu den aktuellen Kunden gehören unter anderem die Deutsche Rentenversicherung Bund, die SPD Brandenburg, die Deutsche Energie-Agentur DENA, die Tegel Projekt GmbH sowie die Robert Bosch Academy.