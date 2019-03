%%%Eberle holt Neugeschäft bei Bremer Bio-Pionier Allos %%%

Pitch-Erfolg für Eberle Brand Design & Communication: Die Markenstrategen aus Schwäbisch Gmünd überzeugten die Bremer Hof-Manufaktur Allos mit ihrem Konzept für eine neue Markenstrategie und holten sich den Zuschlag für den Kommunikationsetat des Lebensmittelherstellers. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass Allos uns das Vertrauen schenkt und wir einen weiteren Pionier aus dem Biobereich als Kunden gewinnen konnten", sagt Agenturchef Bernd Eberle. Auf der Referenzliste von Eberle findet sich nahezu alles, was im Bio-Bereich Rang und Namen hat: Aktuell arbeitet das rund 50-köpfige Team unter anderem für Weleda, Alnatura, Demeter, Davert, Holle und Voelkel. McDonalds ließ 2018 seinen Nachhaltigkeitsbericht von Eberle gestalten – den Auftrag konnten sich die schwäbischen Kreativen auch für das laufende Jahr sichern.

Für Allos entwickelte Eberle nun eine Plattform, auf der die Kommunikation inhaltlich und visuell neu ausgerichtet und auf allen Kanälen umgesetzt wird. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar: Ende Januar startete eine Kampagne in Print- und Digitalmedien, auf der Messe Biofach in Nürnberg (13.-16.2.) präsentierte Allos weitere Bausteine der Kommunikation. Auf Kundenseiten sind Marketingdirektorin Sandra Spremberg und Melanie Menken, Senior Product Group Manager, verantwortlich. Sie zeigen sich zufrieden: "Mit dem Konzept von Eberle schaffen wir eine zukunftsgerichtete Positionierung für die Marke Allos auf Basis unserer traditionellen Kernwerte und Stärken", so Spremberg.

Mit dem neuen Kunden unterstreicht die inhabergeführte Agentur ihre Positionierung als Expertin für Marken aus dem Bereich der "grünen" Wirtschaft. Das wird auch auf Industrieseite honoriert: 2018 verlieh die Kundenjury des neuen Awards The Best Agency Eberle Brand Design & Communication eine Auszeichnung in Silber für die konsequente Ausrichtung auf die Schwerpunkte Bio und Nachhaltigkeit.

