%%%Pahnke Markenmacherei und Knoppers Nussriegel machen 'Einfach mal'%%%

Nachmittags halb 4 in Deutschland: 'Einfach mal' einen Moment aus der Routine ausbrechen – mit dieser Idee spielen die drei neuen TV-Spots der Pahnke Markenmacherei für den Knoppers Nussriegel von Storck. Die 20-Sekünder laufen ab dem 4. März 2019 auf allen reichweitenstarken TV-Sendern. Die Filmproduktion liegt bei Bigfish Berlin, Regie führte Marten Persiel.



Zusätzlich sollen die Spots auf digitalen Plattformen wie Instagram und Facebook ausgespielt werden. Eine aufmerksamkeitsstarke OOH-Kampagne mit vier verschiedenen Plakatmotiven rundet das Kommunikationspaket ab.



"Unsere 'Einfach mal'-Kampagne beschreibt den Moment des Tages, an dem man dringend einen Uplift braucht. Und dafür haben wir auf Knoppers Art auch wieder die rechte Zeit gefunden: halb 4 in Deutschland", erklärt Jan Rexhausen, Geschäftsführer Kreation bei der Pahnke Markenmacherei. "Somit schaffen wir eine Verbindung zur jahrelang etablierten Markenbotschaft 'morgens halb 10 in Deutschland'."



Die Pahnke Markenmacherei wurde 1989 gegründet und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Das Team betreut Kunden wie Storck, Lorenz und Zott. Lars Lammers leitet das Unternehmen seit 2018 Jahr als geschäftsführender Gesellschafter.