%%%Golin Deutschland wird eigenständig und will Wachstum 2019 verdoppeln%%%

Die PR-Agentur Golin Deutschland, die zur Interpublic Goup (IPG) gehört, firmiert knapp drei Jahre nach ihrem Launch in Deutschland als eigenständige GmbH. 2016 als Joint Venture mit der Hamburger Agentur GGH MullenLowe unter der Führung von Uta Schwaner gestartet, arbeitet Golin heute für Kunden aus den Bereichen Technologie, FMCG, Reise und Health. Unternehmen wie Sojade, WaterWipes und Icelandair haben längerfristige Mandate mit der Agentur. Golin beschäftigt 14 Berater plus vier freie Spezialisten, die fest zum Team gehören. Weitere PR-Experten sollen noch in nächster Zeit an Bord kommen. Ein besonderer Schwerpunkt von Golin liegt bei Influencer Relations.

Bereits 2016 wurde für Technologie-Kunden ein Büro in München eröffnet. Dort wird u.a. Texas Instruments betreut. Nun geht Golin mit einer Healthcare Practice in Hamburg und Frankfurt an den Start. Die Health Practice wird von Thomas Nisters als Executive Director geführt. Der Mediziner arbeitet seit 25 Jahren in der Gesundheitskommunikation und kennt sowohl die Agentur- als auch Unternehmensseite gut. So war er in der Vergangenheit u.a. bei Euro RSCG, Burson Marsteller sowie bei Lanxess und Bayer in führenden Funktionen tätig. Mit seiner umfangreichen Kompetenz wird er standortübergreifend für Golin Deutschland tätig sein. Eine weitere Verstärkung kommt mit der erfahrenen Health-Expertin Ellen Drechsler. Sie wird als Director das Frankfurter Büro leiten. Drechsler hat u.a. bei Hill+Knowlton Strategies und Edelman gearbeitet und Marken wie Roche Pharma, Bayer, Hexal, Pfizer, Novartis und Johnson & Johnson betreut. Das Team konnte bereits vier Pharmakunden gewinnen, davon zwei Key-Accounts, die von IPG weltweit betreut werden.

Aufgrund des Wachstums plant Golin Deutschland-Chefin Uta Schwaner mit einer Verdoppelung des Geschäfts in diesem Jahr. Die Zusammenarbeit mit GGH MullenLowe bleibt bestehen. Beide Agenturen sitzen etwa zusammen an den Standorten in Hamburg und Frankfurt.

"Unsere Re-Fokussierung auf Public Relations, die wir 2018 international vorgenommen haben, hat uns viel Anerkennung in der Branche gebracht. Wir können unseren Kunden belastbar nachweisen, dass PR für ihr Geschäft einen wirklichen Unterschied macht. Earned Media ist wichtiger denn je im Kommunikationsmix, davon profitieren wir bei Golin mit unseren progressiven Ansätzen enorm", kommentiert Uta Schwaner, Geschäftsführerin Golin Deutschland.