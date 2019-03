%%%Telefon-Umfragen: Kantar passt Telquest-Kapazitäten an%%%

Telefon-Umfragen und -Interviews sind in Zeiten digitaler Umfrage-Methoden deutlich weniger gefragt, das bekommen auch die Service-Dienstleister für telefonische Daten-Erhebungen zu spüren. Davon betroffen ist auch Telquest-Gruppe, eine Tochter der Kantar-Mafo-Gruppe, die derzeit an vier Standorten (Berlin, Bielefeld, Güstrow und Parchim) Telefon-Studios betreibt. Angesichts der rückläufigen Nachfrage nach Telefon-Umfrage ist nun eine Anpassung der Kapazitäten unvermeidlich. Die Konsequenz ist die Schließung des Standortes Bielefeld zum 30. Juni 2019. Davon betroffen sind gut 200 vorwiegend in Teilzeit beschäftigte Interviewer.

Kantar-Geschäftsführer Hartmut Scheffler bestätigt den Vorgang und betont, dass die Entscheidung angesichts der Markt-Entwicklung leider unausweichlich sei. Entgegen der Meldung der 'Neuen Westfälischen Zeitung' bleibt der Kantar-Standort Bielefeld unverändert erhalten. Die Zeitung hatte mit ihrer (falschen) Meldung vom vergangenen Samstag (2. März 2019), dass Emind geschlossen werde, für erhebliche Unruhe weit über den Raum Ostwestfalen gesorgt.