%%%'TV Spielfilm' personalisiert sein Streaming-Angebot%%%



Die 'TV Spielfilm'-Streaming-App rückt VoD-Inhalte stärker in den Fokus (Foto: Burda)

Der Streaming-Dienst von 'TV Spielfilm' (Hubert Burda Media) ergänzt seine redaktionellen Empfehlungen ab sofort um personalisierte Film- und Serientipps. Nutzer erhalten künftig Vorschläge, die auf dem eigenen Nutzungs- und Sehverhalten basieren. Das Angebot rückt künftig außerdem Video-On-Demand-Inhalte stärker in den Mittelpunkt.

Burkhard Graßmann, Geschäftsführer von BurdaNews, sagt: "Die Kombination aus redaktionellen und personalisierten Empfehlungen ist am Markt einzigartig. 'TV Spielfilm' ist damit der Navigator im Bewegtbild-Dschungel – einerseits für Live-TV, künftig aber auch zunehmend für Mediatheken und Video-on-Demand-Inhalte. Wir passen das Angebot dem Nutzungsverhalten unserer Konsumenten stetig an und fokussieren uns deshalb in Kürze noch stärker auf zeitversetzte non-lineare Inhalte."

Zusätzlich wurde die 'TV Spielfilm'-App wurde optisch komplett überarbeitet. Auf dem Start-Screen werden künftig neben den 'Aktuellen Highlights' der Redaktion um Algorithmus-Tipps ergänzt.