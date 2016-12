%%%Xavier Naidoo singt auf Sky 1%%%



Xavier Naidoo startet eine Live-Musikshow auf Sky 1 (Foto: Sky)

Xavier Naidoo wird ab 17. Februar 2017 um 20.15 Uhr auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 die erste Ausgabe der Reihe 'Xaviers Wunschkonzert Live' aus seiner Heimatstadt Mannheim präsentieren. 'Xaviers Wunschkonzert Live' ist eine mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland. Durch die Sendung führt neben Xavier Naidoo Sky Moderatorin Esther Sedlaczek. 'Xaviers Wunschkonzert Live' wird in Deutschland und Österreich auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen sein.

Xavier Naidoo und vier weitere musikalische Gäste treten in einem Mannheimer Club auf. Die Zuschauer können während der Show aus 25 vorgegebenen Liedern auswählen, die wenige Minuten später in der Live-Sendung gesungen werden. Am Ende wählt das Publikum vor Ort den Gewinner-Song.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland, sagt: "Gemeinsam mit Naidoo Entertainment werden wir eine authentische und innovative Live-Musikshow on air bringen, in der die Zuschauer ganz nah an den Musikern dran sind und Teil der Sendung werden können. Das ist im deutschen Fernsehen bisher einzigartig und wird unsere Zuschauer mit Sicherheit begeistern."