%%%billiger.de kauft shopping.de%%%

Der Insolvenzverwalter der Unister-Gruppe, Prof. Dr. Lucas F. Flöther, hat mit dem Portal Shopping.de einen ersten Non-Travel-Geschäftsbetrieb des Leipziger Digitalunternehmens an einen Investor veräußert. Käufer ist die Karlsruher solute gmbh, die das Preis- und Produktvergleichs-Portal www.billiger.de betreibt.

Die solute gmbh hat ihre Zentrale in Karlsruhe, verfügt aber seit Juli 2015 auch über ein Büro in Leipzig, das im September 2016 auf 344 Quadratmeter vergrößert wurde. In dieser Einheit arbeiten bereits zehn Mitarbeiter für billiger.de. 15 weitere Mitarbeiter sollen von Shopping.de hinzukommen.

Über eine neu gegründete Tochtergesellschaft übernimmt die solute gmbh im Rahmen eines Asset-Deals den gesamten Geschäftsbetrieb von www.shopping.de inkl. der Markenrechte und der IT-Infrastruktur. Die Gläubiger haben der Veräußerung bereits zugestimmt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.