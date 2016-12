%%%USA: Das Promi-Magazin US Weekly steht zum Verkauf%%%

Das New Yorker medien-Unternehmen Wenner Media will Medien-Berichten zufolge sein Promi-Magazin 'US Weekly' verkaufen. Dem Vernehmen nach hat Verlagsgründer Jann S. Wenner, 70, die Investment-Company Methusalem Advisors damit beauftragt, den Markt zu sondieren. Als Kaufpreis wird die Summe von 100 Millionen Dollar kolportiert.

Erst im September hatte Wenner Media 49 Prozent am legendären Musik-Titel 'Rolling Stone' an die Firma BandLab Technologies aus Singapur verkauft. Die Zeitschrift 'Rolling Stone' hatte Jann S. Wenner 1967nach Anschluss seines Studium an der University of California in Berkeley in San Francisco gegründet. In den 70er Jahren erfolgte der Umzug nach New York.