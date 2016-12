Snapchat kauft Startup Cimagine Media

Die US-Internet-Company Snap Inc., der hinter dem Messanger Dienst Snapchet steht, will offenkundig den israelischen Agmented Reality-Spezialisten Cimagine Media für ca. 35 Millionen Dollar übernehmen und anschließend ein Center für Forschung und Entwicklung in Israel aufbauen. Cimagine Media Ltd. wurde 2012 in der Stadt Yokneam Ilit gegründet und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiterinnen.

