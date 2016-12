%%%US-Zeitungen glänzen mit starken Leser-Zahlen%%%

Die vielfach als "schwach" eingeschätzten Zeitungen in den USA können mit glänzenden Zahlen in Sachen Leserschaft aufwarten. Laut einer Nielsen Scarborough-Studie haben 169 Millionen erwachsene US-Bürger pro Monat eine Zeitung genutzt - entweder in gedruckter Form, als App oder aber die Zeitungs-Website besucht. Das entspricht 69 Prozent der US-Bevölkerung.

Laut dieser Studie nutzen immerhin 81 Prozent der monatlichen TZ-Leser das Print-Produkt, 51 Prozent davon sind sogar exklusive Print-Leser, während die verbleibenden 49 Prozent zumindest eine digitale TZ-Nutzung vornehmen. Immerhin 30 Prozent der TZ-Leser nutzen sowohl die gedruckte als auch die digitale Zeitung. Nur fünf Prozent der TZ-Leser geben an, dass sie ihre News exklusiv von der Website beziehen.

Die neuen Nielsen-Zahlen zeigen, dass durch die digitalen Angebote mehr jüngere US-Bürger zum TZ-Leser werden, was dazu führt, dass das Durchschnittsalter der TZ-Leser sinkt. Im Hinblick auf Bildung und Einkommen hingegen liegen die Zeitungsleser in den USA weiterhin spürbar über den Durchschnittswerten. Hier finden sich weitere Angaben zur Nielsen Scarborough-Studie .