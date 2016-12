%%%Mark Zuckerberg: Facebook ist ein Medien-Unternehmen%%%

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat seine Definition über die Positionierung von Facebook geändert. jetzt stellt er fest: "Facebook is a media company, just not a traditional media company!" Im August 2016 stand für Zuckerberg noch fest, dass Facebook eine "tech company, not a media company" ist. Mit den "neuen Selbstverständnis" dürfte bzw. müsste sich auch eine neue Verantwortlichkeit entwickeln. Facebook ist also nicht mehr nur der "Auslieferer" von fremden Inhalten. Die Politik sieht Facebook schon seit längerem als mediales Unternehmen - da nähern sich offenbar zwei Standpunkte einander an.