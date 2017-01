%%%TV-Quoten Dezember 2016: Dritte Programme liegen 13,2 Prozent vorn%%%

Im Dezember 2016 haben die Dritten Programme mit ihrem Programm-Angebot offenkundig den Geschmack der TV-Zuschauer in Deutschland getroffen. Zusammen haben alle Dritten einen Marktanteil von 13,2 Prozent bei den Zuschauer ab 3. Jahren auf sich vereint und damit den Platz erreicht. Danach folgen das ZDF (12,5 %) und die ARD (11,2 %). Insgesamt haben die "Öffentlich-rechtlichen TV-Sender mit ihrem "traditionellen" Frequenz-Angebot damit einen Marktanteil 36,9 Prozent im Dezember 016 erreicht, Nimmt man die neuen Programm-Angebote wie ZDFneo (2,4%), ZDFinfo (1,2%), die neuen ARD-Angebote ARD ONE sowie ARD+, die Nachrichten-Doku-Kanäle ARD-Alpha und Phoenix sowie den Kinderkanal Kika hinzu, dann dürfte der Anteil für das öffentlich-rechtliche TV-Angebot im Dezember 2016 bei deutlich über 40 Prozent liegen. Last not least gehören auch der deutsch-französische TV-Sender ARTE sowie der TV-Sender 3sat hinzu. Hinter letzterem stehen ARD, ZDF, ORF und SRF.

Bei den privaten TV-Sender zeigt sich die altbekannte Reihenfolge. Der Kölner TV-Sender RTL liegt mit 9,2 Prozent zwar spürbar unter dem Jahresschnitt 2016 von 9,7 Prozent, aber dennoch klar vor dem Konkurrenten Sat.1, der nur eine Marktanteil von 7,1 Prozent im Dezember 2016 erzielte. Pro7 und Vox liegen mir jeweils 5,1 Prozent gleichauf. Mit Abstand folgen dann Kabel1 (3,7%), RTL2 (3,2%) sowie SuperRTL (2,1%).