TV-Quoten 2016: Das ZDF hält Platz eins

Der Mainzer TV-Sender ZDF hat seinen Spitzenplatz auch im Jahr 2016 verteidigen können - ein Marktanteil von 13,0 Prozent reicht allemal für Platz. Die ARD kommt mit 12,1 Prozent auf den zweiten Platz. Für die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender haben sich die attraktiven Sport-Events wie die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro und die Fußball-Europameisterschaft positiv ausgewirkt. Beim ZDF spielt nach wie vor die Übertragung der Champions League eine wichtige Rolle. Dadurch wird die Zuschauerschaft nicht nur jünger, es kommen auch neue Zielgruppen mit dem ZDF in Berührung. Die neuen ZDF-Kanäle ZDFneo und ZDFinfo konnten ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen. Sie haben 2016 Marktanteile von 2,1 bzw. 1,2 Prozent erreicht.

Vox überholt Pro7

Bei den privaten TV-Sendern haben die oben erwähnten Sport-Events die TV-Marktanteile in 2016 gegenüber dem Vorjahr leicht gedrückt. Der führende private TV-Sender RTL aus Köln bringt es auf einen Marktanteil von 9,7 Prozent in 2016 und liegt damit klar vor dem Mitbewerber Sat.1, dessen Marktanteil mit deutlichem Abstand zu RTL 7,3 Prozent für 016 beträgt. Die RTL-Schwester Vox konnte entgegen dem allgemeinen Trend auch in 2016 wachsen und erreicht einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Damit verdrängt Vox den Sender Pro7 aus Unterföhring bei München vom angestammten Rang-Platz fünf. Pro7 muss sich mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent begnügen.

Kabel verteidigte mit einem Marktanteil von 3,8 Prozent in 2016 den Rang-Platz sieben. RTL 2 folgt mit 3,5 Prozent vor SuperRTL mit 1,8 Prozent.