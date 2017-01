%%%Egmont Ehapa startet das KiKA-Magazin KiKANiNCHEN%%%

Der Transfer einer etablierten Kinder-TV-Serie bzw. eines Kinder-TV-Charakters in ein Print-Magazin hat sich bereits vielfach als ausgesprochen erfolgreich erwiesen. Daher scheint es nur folgerichtig, wenn jetzt auch die Vorschul-Serie KiKANiNCHEN des TV-Senders KiKA aus Erfurt als Magazin in die Regale des Einzelhandels kommt. Am morgigen 3. Januar 2017 wird das Mitmach-Magazin erstmals zum Preis von 3,50 Euro erhältlich sein. Die Auflage liegt bei 70.000 Exemplaren. Produziert wird es von der Egmont Ehapa Media GmbH in Berlin. Zur Start-Phase wird es Anzeigen in den relevanten Ehapa-Zeitschriften sowie ein POS-Paket plus Händler-Plakat für den Presse-Einzelhandel geben. Wie der Ehapa-Marketing-Verantwortliche Christian Fränzel mitteilt, stammt die kreative Arbeit für den KiKANiNCHEN-Auftritt von der Agentur Peschke Grafik-Design aus Ostfildern bei Stuttgart.

Das Magazin richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und vermittelt nicht nur Bastel-Vorschläge, sondern auch auf entsprechenden Seiten den Umgang mit Mal-Stiften. Darüber hinaus sorgt das Magazin für erste Kontakte mit Zahlen, Lauten oder Buchstaben.

Dirk Eggert, Head of Sales bei der hauseigenen Unit Egmont Media Solutions, bietet Unternehmen, die an dieser Zielgruppe interessiert sind, Anzeigen-Seiten zum Preis von 4.900 Euro für die 1/1-Seite 4c an. Die kommende Ausgabe erscheint am 4. April 2017. Anzeigenschluss ist der 21. Feb. 2017.