%%%Deutsche Telekom verkauft Tolino-Anteil%%%

Die Deutsche Telekom trennt sich von ihrer Beteiligung an der E-Reader-Kooperation Tolino. Der Bonner Konzern verkauft seinen Anteil per Ende Januar 2017 an das japanisch-kanadische Unternehmen Rakuten Kobo. Rakuten hatte 2013 den kanadischen E-Book-Händler Kobo übernommen und vertreibt seitdem dessen gleichnamigen Reader. Die Deutsche Telekom war bislang für die technische Plattform zuständig. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt. Die sogenannte Tolino-Allianz wurde 2013 von Thalia, Weltbild, Hugendubel, Club Bertelsmann und der Deutschen Telekom ins Leben gerufen, um "zu den ersten Adressen beim digitalen Lesen zu gehören", erklärte Thalia-Chef Michael Busch in der damaligen Pressekonferenz.