%%%Sky Sport News HD mit Live-Handball%%%

Acht Tage vor Beginn der Handball-WM in Frankreich überträgt Sky Sport News HD das vorletzte Testspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft live und für alle Zuschauer frei empfangbar. Der amtierende Europameister und Bronze-Medaillengewinner von Rio empfängt am morgigen Dienstag in Krefeld die Nationalmannschaft von Rumänien.

Von der Begegnung gegen den viermaligen Weltmeister berichtet Sky Sport News HD ab 18.00 Uhr live. Moderatorin Christina Rann und Sky Experte Heiner Brand melden sich dann aus dem Königpalast in Krefeld. Kommentiert wird die Partie von Karsten Petrzika und Sky Experte Henning Fritz. Marcus Jürgensen ist als Field-Reporter im Einsatz.

Die WM-Generalprobe des Teams von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gegen Österreich am Montag, 9. Januar überträgt Sky Sport News HD ebenfalls live und exklusiv.

Hintergrund: Seit dem 1. Dezember läuft der Sender Sky Sport News HD des Abo-TV-Anbieters Sky, Unterföhring, im Free-TV und ist damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.

Noch kein Sender für die WM in Frankreich

Unterdessen gibt es für die Handball-WM immer noch keinen Übertragungskanal. Nachdem bereits mehrere Sender aus dem Rennen waren, bestätigten am Montag auch der Streaming-Dienst DAZN und die Internetplattform Sportdeutschland.tv, dass sie keine Rechte für das am 11. Januar in Frankreich beginnende Turnier haben.