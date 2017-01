%%%'Health&Care Management' und 'Hotel + Technik' geben gemeinsames Sonderheft heraus%%%

Im September 2017 erscheint die Sonderausgabe 'Profiküche der Zukunft'. Der Titel ist eine gemeinsame Arbeit der Fachmagazine 'Health&Care Management' (Holzmann Medien in Bad Wörishofen) und 'Hotel + Technik' (AT-Fachverlag in Fellbach). Thematischer Schwerpunkt des Heftes soll die Küchentechnik für den Healthcare- und Hotel-Bereich sein.

Die Sonderausgabe widmet sich der Frage, welche Foodtrends die Großküche beeinflussen und in welche technische Ausstattung investiert werden sollte. Das Heft richtet sich an Entscheider in Krankenhäusern, Kliniken, Alten- und Pflegeheimen sowie an Hoteliers, Planer, Architekten und Investoren.

Geplant ist, dass 'Profiküche der Zukunft' der Ausgabe 9/2017 von 'Health&Care Management' (ET: 1. September) und Ausgabe 5/2017 von 'Hotel + Technik' (ET: 4. September) beiliegt. Die Gesamtauflage beträgt 35.000 Exemplare.