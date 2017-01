%%%Wolfgang Büchner über Ringier, Spiegel und Madsack%%%

Der Medienmanager Wolfgang Büchner, ehemals dpa-Chef und 'Spiegel'-Chefredakteur, äußert sich im Schweiz-Teil der Wochenzeitung 'Die Zeit' erstmals über seinen raschen Abgang als Geschäftsleiter der Blick-Gruppe beim Ringier-Verlag in Zürich: "Ich hatte bei Ringier eine Aufgabe mit einer großen Verantwortung übernommen. Normalerweise sollte man so einen Job mindestens zwei, drei Jahre lang machen. Das wäre besser gewesen, da muss man nicht drum herumreden", sagt Büchner. Gefragt, ob es Ringier überhaupt noch um Journalismus geht, oder nicht eher darum, aus dem Verlag ein digitales Handelshaus zu machen, sagt Büchner: "Ringier braucht die Blick-Gruppe aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht, aber ist doch toll, wenn der Verleger sagt: 'Ich will sie.'"



Büchner, seit dem 1. Januar 2017 Chief Content Officer bei der Madsack Mediengruppe in Hannover, möchte "dazu beitragen, in Deutschland guten Journalismus auch in der Fläche zu erhalten. So wie damals bei der Deutschen Presse-Agentur". Er wolle bei Madsack eine "digitale Zukunft für Lokal- und Regionalzeitungen schaffen". Das sei entscheidend, wenn es gelingen soll, "dass die Demokratie in Deutschland wach und lebendig bleibt", so Büchner.



Auf die Frage, ob er rückblickend das Gefühl habe, damals beim 'Spiegel' als Chefredakteur auch Fehler gemacht zu haben, meint Büchner: "Kennen Sie jemanden, der keine Fehler macht?" Zur kürzlichen Entlassung von Spiegel-Online-Chefredakteur Florian Harms: "Ich finde es sehr bedauerlich, und es hat mich überrascht, dass Florian Harms gehen musste. Er ist ein großartiger Kollege, ein kluger Kopf, der sehr viel über die Digitalszene weiß. Er hat einen fantastischen Job gemacht. Und auch wenn das von ihm eingeführte Pay-Modell von Spiegel Online kein großer Erfolg war, hat das Haus damit viel gelernt."