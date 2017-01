%%%Antennen-Fernsehen: Eurosport 1 HD und DMAX HD künftig auch über freenet TV zu empfangen%%%

Discovery Networks Deutschland, München, und Media Broadcast, Köln, haben eine Vereinbarung zur terrestrischen Verbreitung der Discovery-TV-Sender Eurosport 1 HD und DMAX HD getroffen. Beide Programme sind somit zum Start von DVB-T2 HD Teil des neuen freenet TV-Angebots. Der deutschlandweite Wechsel von DVB-T zum neuen Antennen-TV-Standard DVB-T2 HD erfolgt am 29. März 2017. "Nach langjähriger Partnerschaft bei DVB-T ist es für uns ein logischer Schritt, mit unseren Sendermarken auch bei DVB-T2 HD dabei zu sein. Damit können wir im gesamten Bundesgebiet noch mehr Zuschauern in noch mehr Haushalten unser hochqualitatives Portfolio in HD anbieten", so Alberto Horta, stv. Geschäftsführer & VP Strategy & Commercial Development Discovery Networks Deutschland.

Für den Zuschauer kostet der Empfang von Privatsendern über DVB-T2 HD nach einer Einführungsphase ab Juli 2017 monatlich 5,75 Euro.