Mehr als 50 Prozent der Deutschen vertrauen in Print-Werbung

Mehr als die Hälfte der deutschen Konsumenten gaben in einer Studie der Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA) an, in Zeitungs- und Magazin-Werbung zu vertrauen.

Während diese Erkenntnis im Zeitalter der "Fake-News" überraschend ist, ist der Spitzenreiter unter den Informationsquellen keine Überraschung: Mit 84 Prozent vertrauen die meisten deutschen Konsumenten auf Freunde und Verwandte.

Wenn auch Werbung in Zeitungen und Magazinen mehr Vertrauen geschenkt wird als den meisten anderen Informationsquellen, gehören Nutzer-Reviews (wie Yelp) und Unternehmens-Websites zu den zunehmend genutzen Infoquellen im Vergleich zu Outdoor-Werbung wie Plakaten, Werbespots im Radio und TV und Unternehmens-Magazinen.