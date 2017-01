%%%Mopo-Magazin zur Eröffnung der Elbphilharmonie%%%

Am 11. Januar wird in Hamburg die Elbphilharmonie mit einem Gala-Konzert eingeweiht. Unter dem Titel 'Das Wunder von Hamburg' geht dazu morgen (6. Januar) ein Magazin der 'Hamburger Morgenpost' an den Start. Begleitet wird der Heft-Launch von der eigens zur Eröffnung entwickelten Website www.Unsere-Elphi.de.

Das Magazin kostet 5,95 Euro und ist im Handel sowie auf der Website www.Unsere-Elphi.de erhältlich. Es erscheint in einer Auflage von 15.000 Exemplaren.