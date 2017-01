%%%ServusTV zeigt Testspiel RB Leipzig gegen Glasgow Rangers live%%%

Red Bulls Salzburger Fernsehsender ServusTV investiert in seine Inhalte und startet mit Fiction-Formaten, Dokumentationen und Eigenproduktionen in das neue Jahr. Mit der Umstellung des Programms in Deutschland zum 1. Januar 2017 verfolgt der Sender den Anspruch, ein "niveauvolles Programm durch alle Genres hindurch zu präsentieren". Nachdem Pläne für eine Einstellung des deutschen Programms im vergangenen Jahr wieder zurückgezogen wurden, ist man nun zuversichtlich: "Eine technische Reichweite von 90 Prozent und Spitzenmarktanteile von bis zu 2,3 Prozent (Erw. 14+) und Spitzenreichweiten von über 500.000 Zuschauern unterstreichen die Relevanz des Senders in Deutschland", heißt es beim Unternehmen.

Den Auftakt ins Sport-Jahr 2017 liefert ServusTV bereits am 15. Januar: Gleich im Anschluss an den 'Servus Alpenpokal' (live ab 13:00 Uhr), das größte Eisstockturnier Europas, überträgt der Sender live ab 15:15 Uhr ein Testspiel zwischen RB Leipzig und dem schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers.