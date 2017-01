%%%Amazon eröffnet Buchladen in Manhatten%%%

Online-Händler Amazon wird noch in diesem Jahr einen stationären Buchladen in New York City eröffnen - genauer gesagt im Time Warner Center in Manhattan. Auch in Boston sollen 2017 zwei Buchläden an den Start gehen. Weitere Geschäfte sind in Chicago (Illinois), Dedham und Lynnfield (beide Massachusettes) und Paramus (New Jersey) geplant. Amazon besitzt bereits Buchläden in San Diego (Kalifornien), Portland (Oregon) und Seattle (Washington).

Die Bücher in den Amazon-Geschäften werden nach Kunden-Ratings, Vorbestellungen, Verkäufen, Beliebtheit in der Buch-Community sowie den Beurteilungen der eigenen Fachkräfte ausgesucht. Des Weiteren gibt es in den Läden Stationen, an denen die Kunden die Produkte Echo, Kindle, Fire Tablet und Fire TV testen können.

Darüber hinaus hat Amazon Neuigkeiten zu Alexa: US-Kunden, die den digitalen Sprachassistenten Alexa nutzen, können nun auch ihr Essen in beteiligten Restaurants bestellen. Dafür müssen sie nur angeben, welche Küche sie bevorzugen. Zum Beispiel: "Alexa, order sushi from Amazon Restaurants." Alexa stellt dann eine Liste entsprechender Restaurants zusammen. Die ausgewählten Speisen werden anschließend nach Hause geliefert.